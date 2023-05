Boris Becker

Tennislegende Boris Becker (55) bestückte seinen Instagram-Muttertagsgruss mit einem nostalgischen Foto aus den Achtzigerjahren. Auf dem Bild sieht man den jungen Boris auf dem Höhepunkt seiner Sportkarriere, wie er seiner glücklich lachenden Mama zärtlich die Hände auf die Schultern legt. Dazu schrieb er: «Always and forever. Thank you for everything, Mama!»