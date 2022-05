Muttertag: Diese deutschen Stars feiern ihre Mütter

Am diesjährigen Muttertag (8. Mai) richten wieder zahlreiche Menschen liebevolle Botschaften an ihre Mütter und machen ihnen zum Dank kleine Geschenke. Gratuliert bekommen die Mamas von deutschen Promis ausserdem via Instagram. Model Lena Gercke (34) und Moderatorin Nazan Eckes (45) zeigen ihre Dankbarkeit am Muttertag.