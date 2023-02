«My Big Fat Greek Wedding 3» soll im September vor Kino-Altar treten

Um Teil drei des Mega-Erfolgs «My Big Fat Greek Wedding» ist es zuletzt recht still geworden. Nun jedoch gaben Produktionsfirma Focus Features und Filmstudio Universal Pictures laut Branchenseite «The Hollywood Reporter» bekannt, dass sich Fans der ersten beiden Teile den September dieses Jahres im Kalender markieren sollten. So sei der 8. September als Starttermin in den USA auserkoren worden. Gut möglich (aber noch nicht bestätigt), dass der Streifen hierzulande am Kino-Donnerstag einen Tag zuvor anlaufen könnte.