«My Ex»: Palina Rojinski ab April in erster Serienhauptrolle

Rojinski, die beispielsweise bereits in den Komödien «Traumfrauen», «Willkommen bei den Hartmanns» und «Nightlife» zu sehen war, spielt unter anderem neben Helgi Schmid (39) und August Wittgenstein (45). Sie verkörpert laut Sender eine Interior–Designerin, die nicht nur romantisch, sondern auch impulsiv sein kann. Ein Orakel offenbart ihr, dass ihre grosse Liebe eine Person aus ihrer eigenen Vergangenheit ist, die sie aber innerhalb von drei Monaten ausfindig machen muss. Ivy macht sich an die Arbeit und durchforstet die Liste ihrer Verflossenen.