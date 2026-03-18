«My Ex»: Palina Rojinski ab April in erster Serienhauptrolle

In «My Ex» möchte die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (40) in ihrer ersten Serienhauptrolle überzeugen. Laut des ZDF müssen Fans jetzt nicht mehr allzu lange auf die Veröffentlichung der sechsteiligen RomCom warten. Der Sender teilt mit, dass die Serie ab Ende April zu sehen sein wird.
Los geht es demnach am 27. April. Dann steht die Serie zum Abruf auf der Webseite des ZDF und in der App des Senders zur Verfügung. Etwas später läuft «My Ex» dann im Fernsehen. Ab dem 6. Mai, um 21:45 Uhr, wird die Serie wöchentlich in ZDFneo in Doppelfolgen ausgestrahlt.
Darum geht es in «My Ex» und diese Rolle spielt Palina Rojinski
Von der ZDF–Redakteurin Jasmin Verkoyen wird die Produktion als «moderne, warmherzige und berührende RomCom–Serie über die Suche nach Liebe in einer Welt voller Dating–Druck, Schicksalsfragen und Selbstoptimierungswahnsinn» beschrieben. Man sei «sehr glücklich darüber, für dieses Projekt Palina Rojinski in ihrer ersten Serienhauptrolle gewonnen zu haben. Eine Figur, die ihr auf den Leib geschrieben wurde: hinreissend, verletzlich, lustig, klug, tiefsinnig.»
Rojinski, die beispielsweise bereits in den Komödien «Traumfrauen», «Willkommen bei den Hartmanns» und «Nightlife» zu sehen war, spielt unter anderem neben Helgi Schmid (39) und August Wittgenstein (45). Sie verkörpert laut Sender eine Interior–Designerin, die nicht nur romantisch, sondern auch impulsiv sein kann. Ein Orakel offenbart ihr, dass ihre grosse Liebe eine Person aus ihrer eigenen Vergangenheit ist, die sie aber innerhalb von drei Monaten ausfindig machen muss. Ivy macht sich an die Arbeit und durchforstet die Liste ihrer Verflossenen.
Darüber, dass Rojinski die Rolle übernimmt, freute sie sich erstmals öffentlich im vergangenen Sommer. «Ich spiele die Hauptrolle Ivy, eine lustige, impulsive und attraktive Interior– und Set–Designerin – die nebenbei Single ist – und sich auf die Spuren ihrer ehemaligen Beziehungen begibt, um die wahre Liebe zu finden», berichtete die Schauspielerin bei Instagram. Und sie schwärmte: «Ich freu mich so, euch Ivy endlich zeigen zu dürfen. Es ist einfach so funny und cute.»