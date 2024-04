Mysteriöse Hinweise weltweit: Neues Album von Billie Eilish?

Mehrere Social–Media–Posts auf X, TikTok und Instagram haben die Werbetafeln mit den Hinweisen am Dienstag verbreitet. Zwar steht nirgends der Name der Sängerin geschrieben, dafür sind auf den Werbetafeln ihr bekanntes «Blohsh»–Symbol – ein Männchen mit seitlich hängender Schulter – und vermeintliche Lyrics zu sehen. Unter ihnen Sätze wie: «Did I cross the line?» («Habe ich die Linie überschritten?»), «I try to live in black and white» («Ich versuche in Schwarz und Weiss zu leben») oder «She‹s the headlights I›m the deer» («Sie ist das Scheinwerferlicht, ich bin das Reh»).