«N bisschen Frieden»: Ralph Siegels Musical wurde eingestellt

Das Musical «N bisschen Frieden» von Ralph Siegel (77) im Theater am Marientor in Duisburg ist eingestellt worden. Das Stück feierte am 20. Oktober Premiere, nur sechs Tage später waren alle für Oktober und November geplanten Vorstellungen abgesagt worden. Die Anzahl der verkauften Tickets liege «in einem Bereich, der einen wirtschaftlich sinnvollen Theaterbetrieb nicht erlaubt», teilte Theaterchef und Produzent Wolfgang DeMarco damals in einer Mitteilung laut «Bild»-Zeitung mit.