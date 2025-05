Nach 17 Staffeln ist Schluss: RTL stellt «Das Supertalent» ein

17. Staffel von «Das Supertalent» ist vorerst auch die letzte

Erst Ende April hatte die 17. Staffel von «Das Supertalent» ihren Sieger gefunden. Vor der Jury aus den Urgesteinen Dieter Bohlen (71) und Bruce Darnell (67) sowie Tänzerin Ekaterina Leonova (38) und Komiker Tony Bauer (29) holte sich der 16–jährige Jayden Swingewood aus Duisburg den Sieg in der Show, die von Victoria Swarovski (31) und Jens «Knossi» Knossalla (38) moderiert wurde. Mit einer gefühlvollen Interpretation des Justin–Bieber–Songs «Lonely» berührte der junge Sänger die Herzen der Zuschauer und der Juroren gleichermassen. Mit Swingewood gewann bereits der zehnte Kandidat mit einer Gesangseinlage in der Geschichte von «Das Supertalent» – und sogar der vierte in Folge.