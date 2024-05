Nach 18 Jahren Ehe: Musikstar Scott Stapp lässt sich scheiden

Der Creed–Frontmann und Jaclyn Stapp sind Eltern von drei Kindern: Sie haben Tochter Milan (17) und die Söhne Daniel (13) und Anthony (6). Mit seiner Ex–Frau Hillaree Burns, mit der der Musiker Ende der 1990er Jahre nur wenige Monate verheiratet war, hat Stapp ausserdem Sohn Jagger (25). Der Sänger hatte Jaclyn am 11. Februar 2006 das Jawort gegeben, nachdem sie sich bei einer Gala in New York kennengelernt hatten.