Nach 18 Monaten im Koma: Vor zehn Jahren starb Prinz Friso

Das schwere Lawinen-Unglück in den Alpen

Der Ski-Urlaub im österreichischen Lech am Arlberg im Jahr 2012 sollte schliesslich alles verändern. Prinz Friso wurde am 17. Februar von einer Lawine verschüttet. Er konnte zwar wiederbelebt werden, lag danach aber im Koma. Zunächst wurde er ins Universitätsklinikum Innsbruck gebracht und am 1. März 2012 in eine private Spezialklinik für neurologische Frührehabilitation in London.