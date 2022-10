Grinsend im Partnerlook

Für die Fotos stellte er sich etwas schräg hinter seine Frau, vergrub sein Gesicht in ihren Haaren, berührte sie lächelnd am Arm und an der Hüfte, während sie den Kopf schräg legte und freundlich in die Kamera grinste. Das Paar, das mittlerweile 21 Jahre verheiratet ist, trug dabei auch noch Partnerlook: samtene Blazer, er in Nachtblau, sie in Schwarz.