Nach 25 Jahren: David Copperfield beendet Las-Vegas-Shows

Abschied mit Ansage

Copperfield selbst meldete sich auf Instagram zu Wort und liess dabei keinen Zweifel daran, dass er nicht einfach abtritt. «Ich freue mich darauf, bald ankündigen zu können, was als Nächstes kommt. Es ist das grösste Projekt, das ich je angegangen bin – und auch das herausforderndste», schrieb er in dem Post. Einen konkreten Hinweis liess er seine rund sieben Millionen Fans aus nahezu jedem Land der Welt, die er nach eigenen Angaben im MGM Grand begeistern durfte, vorerst nicht wissen.