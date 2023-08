Nach Aaron Carters Tod: Schwester Angel spricht über schwere Kindheit

Angel erinnerte sich im Gespräch mit dem Boulevardblatt an den Alkoholmissbrauch ihrer Eltern Jane Schneck und Robert Gene Carter. Die Sucht der Eltern und der frühe Kontakt von Aaron und Nick mit Ruhm und Reichtum habe sich negativ auf die gesamte Familie ausgewirkt: «Ruhm und Geld haben Überhand in unserer Familie genommen.» All dieser Druck habe Aaron selbst in die Sucht getrieben, so Angel.