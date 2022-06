Nach Absage von Gottesdienst: Queen feiert auf Schloss Windsor weiter

Keine Fahrt nach London am Freitag

Während sie die Zeremonie an ihrem Wohnort Schloss Windsor offenbar problemlos über die Bühne brachte, will die Monarchin aber nicht erneut am heutigen Freitag die Fahrt nach London auf sich nehmen. Die Königin habe die Geburtstagsparade am Donnerstag in der Hauptstadt sehr genossen, aber sie habe sich «etwas unwohl gefühlt», teilte der Palast unter anderem laut «Sky News» mit. In Anbetracht der unter anderem mit der Anreise verbundenen Anstrengungen, die nötig wären, um an dem Gottesdienst teilzunehmen, sei Elizabeth II. «mit grossem Widerwillen zu dem Entschluss gekommen, dass sie nicht teilnehmen wird».