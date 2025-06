Nach Affäre mit der Frau seines Freundes: Billy Joel stand am Abgrund

Billy Joel (76) spricht in einem neuen Dokumentarfilm offen über eine dunkle Zeit in seinem Leben. «Billy Joel: And So It Goes» feierte gerade auf dem Tribeca Film Festival in New York City Premiere. Darin erzählt der 76–Jährige laut «People»–Magazin, wie er sich mit Anfang 20 in Elizabeth Weber, die damalige Ehefrau von Jon Small, verliebt hat. Small war zu der Zeit Joels bester Freund und Bandkollege. Der spätere «Piano Man» war sogar mit dem Paar und dem Sohn der beiden zusammengezogen.