Nach Andrew und Fergies Auszug: Wo leben die Corgis der Queen jetzt?

Ferguson hatte sich seitdem immer wieder zu den Hunden geäussert. Im September 2025 schrieb sie zum dritten Todestag der Queen auf Instagram: «Ihre Majestät wird für immer geliebt, immer vermisst und niemals vergessen.» Die Pflege der Corgis sei «eine Ehre und eine tägliche Erinnerung an die Zeiten, die wir gemeinsam verbracht haben». In einem Interview mit «People» im März 2023 hatte Ferguson zudem verraten: «Sie sind nationale Ikonen, also gerate ich jedes Mal in Panik, wenn sie einem Eichhörnchen hinterherjagen.» Und sie fügte hinzu: «Wenn sie ohne Grund bellen und kein Eichhörnchen in Sicht ist, glaube ich, dass die Queen gerade vorbeischaut.»