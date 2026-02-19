Nach Andrews Festnahme: König Charles III. absolviert erste Termine

«Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen»

Kurz zuvor hatte sich Charles in einer Erklärung zur Verhaftung von Andrew geäussert. «Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten–Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren», hiess es in dem von der BBC veröffentlichten Statement. Ein «vollständiger, fairer und ordnungsgemässer Prozess, durch den diese Angelegenheit in angemessener Weise und von den zuständigen Behörden untersucht wird», werde jetzt folgen. Den Ermittlern sicherte er die Unterstützung des Königshauses zu. Weiter betonte er: «Lassen Sie mich klar sagen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen.» Zudem erklärte er, dass die Familie ihre Aufgaben als Royals weiterhin wahrnehmen werde.