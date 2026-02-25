Nach Andrews Verhaftung: Prinzessin Eugenie lächelnd in London

Kaffeebecher in der Hand, ein Lächeln im Gesicht: So zeigte sich Prinzessin Eugenie (35) am 24. Februar auf den Strassen Londons – und das nur einige Tage, nachdem ihr Vater Andrew Mountbatten–Windsor (66) in einem beispiellosen Polizeieinsatz festgenommen worden war. Die Tochter des ehemaligen Herzogs von York trug lässig eine Jacke, Leggings und eine Baseballkappe, als sie gemeinsam mit Ehemann Jack Brooksbank (39) unterwegs war. Es war das erste Mal, dass eine der beiden Andrew–Töchter seit der Verhaftung öffentlich gesichtet wurde, wie «The Sun» berichtet.