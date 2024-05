Nach Angriff auf Steve Buscemi: New Yorker Polizei verhaftet Täter

Ein schockierender Angriff auf den bekannten Schauspieler Steve Buscemi (66) hatte am 8. Mai für Entsetzen gesorgt. Der Mime, der unter anderem aus Quentin Tarantinos (61) «Reservoir Dogs» und dem Kultfilm «The Big Lebowski» bekannt ist, war am helllichten Tag in New York attackiert worden. Ein Mann hatte Buscemi ins Gesicht geschlagen. Der Star erlitt Schwellungen und Blutungen im Gesicht und am linken Auge. Nun wurde der mutmassliche Täter von der New Yorker Polizei verhaftet, wie unter anderem «Deadline» meldet.