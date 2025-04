Nach Anklage wegen Vergewaltigung: Russell Brand meldet sich zu Wort

«Als ich jung und Single war, bevor ich meine Frau und Familie hatte, war ich ein Narr. Ich war ein Narr, bevor ich im Licht des Herrn lebte, ich war drogen– und sexsüchtig und ein Dummkopf», erklärte Brand in dem Clip. «Aber was ich niemals war, ist ein Vergewaltiger. Ich habe mich nie an nicht–einvernehmlichen Aktivitäten beteiligt. Ich bete, dass ihr das erkennen könnt, wenn ihr in meine Augen schaut», so Brand weiter.