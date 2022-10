Rassistische und antisemitische Ausfälle von Kanye West

Kanye West war in den letzten Tagen verstärkt mit rassistischen und antisemitischen Ausfällen aufgefallen. Bei einer Modenschau seiner Kollektion in Paris trug er ein Shirt mit dem Slogan «White Lives Matter». Der Satz wird in rechten Kreisen als Antwort auf «Black Lives Matter» genutzt, der afroamerikanischen Bewegung gegen mutmasslich rassistisch motivierte Polizeigewalt.