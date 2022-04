Nach Antisemitismus-Skandal: RTL hält weiter an Gil Ofarim fest

RTL hält an dem Sänger fest

Kosten diese Entwicklungen dem Sänger jetzt die Karriere? Der Sender RTL hält bis auf Weiteres an Ofarim fest. «Bis zu einer Verurteilung gilt für Gil Ofarim die Unschuldsvermutung. Deshalb bleibt der 39-Jährige Teil von ‹Die Passion›», heisst es auf «RTL.de». Die Inszenierung des Musik-Live-Events besteht unter anderem aus Einspielfilmen, in denen Gil Ofarim als Jünger zu sehen sein wird. Sänger Alexander Klaws (38) verkörpert Jesus. Thomas Gottschalk (71) führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte, die am 13. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird (auch bei RTL+).