Nach Antisemitismus-Vorwurf: Jamie Foxx entschuldigt sich

Jamie Foxx: «Habe nur Liebe in meinem Herzen»

Wie unter anderem CNN berichtet, hatte Foxx zuvor in einem bereits wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: «Sie haben diesen Typen namens Jesus getötet. Was, denkst du, werden sie dir antun?» Zudem fügte er die Hashtags #fakefriends (zu Deutsch: falsche Freunde) und #fakelove (zu Deutsch: falsche Liebe) an. Dem Schauspieler wurde daraufhin vorgeworfen, sich antisemitisch geäussert zu haben und mit «sie» die jüdische Gemeinde gemeint haben soll. «Um es klarzustellen: Ich wurde von einem falschen Freund betrogen und das meinte ich mit ‹sie›», betonte Foxx nun in seinem Instagram-Post. «Ich habe nur Liebe in meinem Herzen für jeden. Ich liebe und unterstütze die jüdische Gemeinschaft. Ich entschuldige mich zutiefst bei allen, die ich gekränkt habe.»