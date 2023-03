Nach Antisemitismus-Vorwürfen: Roger Waters gibt erneut Erklärung ab

Die Stadt Frankfurt hatte angekündigt, einen für den 28. Mai geplanten Auftritt Waters' zu verbieten und dies mit seinem «anhaltend israelfeindlichen Auftreten» begründet. Ähnliches plant laut übereinstimmenden Medienberichten auch die Stadt München. Dort soll sich der Stadtrat am kommenden Mittwoch mit einer möglichen Absage des Konzerts am 21. Mai in der Olympiahalle beschäftigen. Roger Waters hat für den Mai noch weitere Auftritte in Deutschland angekündigt, darunter in Hamburg (7. Mai), Köln (9. Mai) und Berlin (17./18. Mai).