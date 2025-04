Nach ARD-Auftritt: Dieter Hallervorden reagiert auf Rassismuskritik

«Ich möchte nicht zensiert werden»

In der «75 Jahre ARD»–Jubiläumsshow am 5. April hatte Hallervorden zusammen mit seinem Kollegen Harald Effenberg (67) einen fast 50 Jahre alten Sketch aus seiner früheren Reihe «Nonstop Nonsens» aufgeführt. Es handelte sich aber um eine veränderte Version, in der er das «N–Wort» und das «Z–Wort» nutzte – was umgehend hohe Wellen in den sozialen Netzwerken schlug.