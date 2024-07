Nach Asbestfund: So geht die Renovierung des Buckingham-Palasts voran

775 Zimmer müssen im Buckingham–Palast renoviert werden

Zu tun gibt es in dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert genug. 775 Zimmer hat der Buckingham–Palast, darunter 52 Zimmer für die Royals und deren Gäste, 188 Schlafzimmer für das Personal, 78 Badezimmer und 92 Büroräume. Die Arbeiten am Westflügel sowie an den Nord– und Südflügeln sollen in den nächsten drei Jahren abgeschlossen werden, heisst es.