Nach Atemproblemen: Ärzte verordnen Pietro Lombardi Ruhe

Pietro Lombardi (33) meldet sich bei seinen Fans wieder zu seiner Gesundheit. In der Nacht zu Donnerstag war der Sänger wegen Atemnot aus dem Schlaf gerissen worden und hatte sich übergeben müssen. Seinen Followern berichtete er in seiner Instagram–Story von «richtiger Panik» wegen der gesundheitlichen Probleme. Danach teilte er ein Foto, das ihn an Kabel angeschlossen im Krankenhausbett zeigte. «Ich war gestern fast den ganzen Tag im Krankenhaus und habe meinen ganzen Körper durchchecken lassen», heisst es jetzt in einer weiteren Story. Dazu postet er ein Bild, auf dem er traurig in die Kamera blickt.
Dabei sei herausgekommen, dass er «sehr hohen Blutdruck und ein paar andere Dinge» hatte, die inzwischen aber «soweit unter Kontrolle» seien. Trotzdem hätten die Ärzte Lombardi Ruhe verordnet. «Ich bin erst mal bis Sonntag offline und lege das Handy weg», erklärt er deshalb. Sobald er «etwas runtergekommen» sei, werde er sich wieder bei seinen Followern melden, verspricht der Musiker und bedankt sich für die Nachrichten rund um seinen Gesundheitszustand.
Atemnot in der Nacht
Pietro Lombardi hatte zuvor wegen der Schilderung einer dramatischen Nacht Sorgen bei seinen Fans ausgelöst. «Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt», schrieb er in seiner ursprünglichen Nachricht. Neben körperlichen Beschwerden schloss er aber auch eine psychische Ursache dafür nicht aus. «Kann natürlich auch sein, dass viel davon einfach im Kopf passiert», vermutete er.
Lombardi durchlebt aktuell eine belastende Zeit: Mitte August gab seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) die Trennung bekannt und zog mit den beiden gemeinsamen Söhnen Leano (2) und Amelio (1) aus. Es ist nicht die erste Trennung für das Paar: Seit 2020 haben der einstige «DSDS»–Sieger und die Influencerin sich mehrmals getrennt.