Nach Atemproblemen: Ärzte verordnen Pietro Lombardi Ruhe

Pietro Lombardi (33) meldet sich bei seinen Fans wieder zu seiner Gesundheit. In der Nacht zu Donnerstag war der Sänger wegen Atemnot aus dem Schlaf gerissen worden und hatte sich übergeben müssen. Seinen Followern berichtete er in seiner Instagram–Story von «richtiger Panik» wegen der gesundheitlichen Probleme. Danach teilte er ein Foto, das ihn an Kabel angeschlossen im Krankenhausbett zeigte. «Ich war gestern fast den ganzen Tag im Krankenhaus und habe meinen ganzen Körper durchchecken lassen», heisst es jetzt in einer weiteren Story. Dazu postet er ein Bild, auf dem er traurig in die Kamera blickt.