Nach Attentat in Japan: Ex-Premier Shinzo Abe ist tot

Der ehemalige Premierminister Japans hat es nicht geschafft. Laut übereinstimmenden Medienberichten verstarb Shinzo Abe nach einem Attentat in der alten Kaiserstadt Nara. Er wurde 67 Jahre alt. Abe hielt am Freitag eine Wahlkampfrede auf offener Strasse und wurde dabei am helllichten Tag von hinten niedergeschossen. Der konservative Politiker brach unmittelbar nach den Schüssen zusammen, blutete stark, war zunächst aber noch bei Bewusstsein. Wenig später habe er einen Herz-Lungen-Stillstand erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb Abe wenig später.