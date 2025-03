Nach Audiobotschaft: Papst Franziskus weiter ohne Atemprobleme

Eine Geste, die die Katholiken weiter hoffen lässt: Papst Franziskus (88) hat sich am Donnerstagabend mit einer Audiobotschaft aus dem Krankenhaus an die Gläubigen auf dem Petersplatz gewandt, die dort an einem Rosenkranz für ihr erkranktes Oberhaupt teilnahmen. «Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Gebete, die Sie von der Piazza aus für meine Gesundheit verrichten», sagte der 88–Jährige laut «Vatican News» in seiner rund 30 Sekunden langen Nachricht auf Spanisch. «Ich werde Sie von hier aus begleiten. Möge Gott Sie segnen und die Jungfrau Sie beschützen. Ich danke Ihnen!» Für die Botschaft soll es Applaus von den Anwesenden gegeben haben.