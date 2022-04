Nach Aufschrei: Eröffnungsfilm des Filmfestival Cannes wird umbenannt

Das Institut hatte sich vor wenigen Tagen mit einem offenen Brief an das Filmfestival und Hazanavicius gewandt. Darin mahnte es an, dass der Buchstabe Z in Russland als Symbol für den Krieg gegen die Ukraine genutzt wird. «Wir sind der Ansicht, dass die Änderung des Titels des Eröffnungsfilms der Filmfestspiele von Cannes eine Geste gegen die Barbarei, die Gewalt und den Terror der russischen Armee wäre», heisst es in dem Brief.