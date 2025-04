Nach Auftritt in Podcast: Neuer Ärger um Herzogin Meghan

In der «Flitterwochenphase»

Seit ihrem Ausstieg hat Meghan bereits häufiger über ihre schwierigen Erfahrungen während ihrer Zeit in Grossbritannien gesprochen. In ihrem am Sonntag veröffentlichten Podcast–Auftritt sagte sie, Harry und sie hätten sich zu Beginn ihrer Beziehung «in den Schützengräben» befunden, was manche als weiteren Seitenhieb auf die Royals interpretieren. «Man muss sich das vorstellen, am Anfang ist alles ganz aufregend – aber dann sind wir sofort gemeinsam in die Schützengräben gegangen.» Das hat das Paar aber offenbar umso mehr zusammengeschweisst. «Jetzt, sieben Jahre später, wenn man etwas mehr Zeit hat, kann man sich auf eine neue Art und Weise aneinander erfreuen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es für uns jetzt eher eine Flitterwochenphase ist.»