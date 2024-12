Nach Auftritt in «Saturday Night Live»: Fans sorgen sich um Tom Hanks

Tom Hanks ist von Diabetes betroffen

Bekannt ist, dass Tom Hanks an Diabetes Typ 2 leidet. Die Diagnose machte er bereits im Jahr 2013 in der «Late Show with David Letterman» öffentlich. Damals erzählte er dem TV–Publikum: «Ich ging zum Arzt und er sagte: ‹Kennen Sie diese hohen Blutzuckerwerte, mit denen Sie seit Ihrem 36. Lebensjahr zu kämpfen haben? Nun, Sie haben Ihren Abschluss gemacht! Sie haben Typ–2–Diabetes, junger Mann.›» In einem späteren Interview mit «Radio Times» betonte Tom Hanks ausserdem, er habe viele Jahre zu wenig Selbstfürsorge betrieben: «Ich gehöre zur faulen amerikanischen Generation, die blind durch die Party getanzt ist und nun mit einer Krankheit konfrontiert wird.» Er habe viel zu viel gewogen. «Ich war schwer. Sie haben mich in Filmen gesehen, Sie wissen, wie ich aussah. Ich war ein totaler Idiot», so der Schauspielstar weiter.