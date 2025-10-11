Nach Auftritt mit Affleck: Jennifer Lopez stürzt sich in neues Projekt

Gerade noch hat sie gemeinsam mit ihrem Ex–Ehemann Ben Affleck (53) für den Film «Kiss of the Spider Woman» geworben. Nun steckt Jennifer Lopez (56) bereits mitten in den Dreharbeiten zu ihrem nächsten Film, wie neue Fotos zeigen.
Die Sängerin und Schauspielerin wurde bei den Dreharbeiten zu ihrem neuesten Streifen «The Last Mrs. Parrish» in New York City abgelichtet. Die 56–Jährige trug einen roten, massgeschneiderten Blazer und einen passenden Rock. Ein dunkler Gürtel war ebenfalls zu sehen. Die Schauspielerin kombinierte dazu karierte Schuhe, einen breitkrempigen Hut, eine Sonnenbrille, schwarze Handschuhe und eine Handtasche, als sie für den Dreh über den Bürgersteig lief.
Verfilmung eines Bestsellers
Bei «The Last Mrs. Parrish» führt Robert Zemeckis (73) Regie. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Liv Constantine. Lopez gehört auch zu den Produzenten des Projekts. Mit ihr vor der Kamera stehen unter anderem Isabel May (24), bekannt aus der «Yellowstone»–Prequel–Serie «1883», und «Game of Thrones»–Star Nikolaj Coster–Waldau (55). Der Film dreht sich um den Plan einer Betrügerin, ein wohlhabendes Ehepaar abzuzocken, indem sie sich in die Ehe der beiden drängt. Die Dreharbeiten laufen seit September.
Auftritt sorgte für Aufsehen
Erst vor wenigen Tagen hatte ein Auftritt von Jennifer Lopez und Ben Affleck in New York für Aufsehen gesorgt. Bei einer Vorführung von «Kiss of the Spider Woman» liess sich das Ex–Ehepaar gemeinsam ablichten. Das hatte einen konkreten Grund: Affleck produzierte den Film mit Lopez als Executive Producer über seine Firma Artist Equity, die er gemeinsam mit Kollege und Freund Matt Damon (55) gegründet hat.
Und Lopez weiss genau, was sie ihm zu verdanken hat. Vor der Filmvorführung richtete sie laut «The Hollywood Reporter» herzliche Worte an ihren Ex–Mann: «Vielen Dank, dieser Film wäre ohne Ben und ohne Artist Equity nicht entstanden.» Ein Liebes–Comeback scheint dieser gemeinsame Auftritt des Ex–Paares, das seit Februar offiziell geschieden ist, also nicht zu bedeuten.