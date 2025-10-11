Nach Auftritt mit Affleck: Jennifer Lopez stürzt sich in neues Projekt

Verfilmung eines Bestsellers

Bei «The Last Mrs. Parrish» führt Robert Zemeckis (73) Regie. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Liv Constantine. Lopez gehört auch zu den Produzenten des Projekts. Mit ihr vor der Kamera stehen unter anderem Isabel May (24), bekannt aus der «Yellowstone»–Prequel–Serie «1883», und «Game of Thrones»–Star Nikolaj Coster–Waldau (55). Der Film dreht sich um den Plan einer Betrügerin, ein wohlhabendes Ehepaar abzuzocken, indem sie sich in die Ehe der beiden drängt. Die Dreharbeiten laufen seit September.