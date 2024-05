Nach Ausfall von Charles und Kate: Prinzessin Anne ist noch fleissiger

König Charles könnte jetzt wieder mehr im Einsatz sein

Die Gesamtzahl der offiziellen königlichen Engagements ist insgesamt in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,6 Prozent gesunken. Nachdem die Krebs–Behandlung beim König jedoch gut anzuschlagen scheint und sich erstmals am 30. April wieder bei einem offiziellen Auftritt zeigte, könnte sich die Zahl nun wieder steigern. Es wird erwartet, dass Charles III. im Mai und Juni mehr im Einsatz sein wird. So könnte er am 80. Jahrestag des D–Day in der Normandie und anderen wichtigen Terminen im königlichen Kalender teilnehmen, wie Trooping the Colour und Royal Ascot im Juni. Im Oktober will er gemeinsam mit Camilla zum Treffen der Regierungschefs des Commonwealth nach Samoa zu reisen und Australien zu bereisen.