Nach Austin Butler: Zoë Kravitz vertraut mit Harry Styles unterwegs

Und was ist mit Austin Butler?

Mit ihrem Rom–Bummel sorgen die Stars gleich mehrfach für Verwunderung. Denn die Schauspielerin ist eigentlich eng mit Styles Ex–Freundin Taylor Swift (35) befreundet. Zudem wurde sie in den vergangenen Wochen immer wieder sehr vertraut mit ihrem «Caught Stealing»–Kollegen Austin Butler (34) gesichtet. Erst am Donnerstag wurden die beiden nach ihrer Filmpremiere in Paris in der angesagten Bar «Dragon» fotografiert. Die britische «Daily Mail» zeigte Aufnahmen von dem Abend, auf denen sich die Schauspieler umarmen. «Zwischen ihnen stimmt die Chemie definitiv, und sie geniessen es, gemeinsam Zeit zu verbringen, um für den Film zu werben», zitierte die Zeitung dazu einen Insider.