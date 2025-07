Nach «AWZ»-Abschied: Was planen Kaja Schmidt-Tychsen und André Dietz?

Schauspielerin Kaja Schmidt–Tychsen (44) und ihr Kollege André Dietz (49) freuen sich nach ihrem Abschied bei «Alles was zählt» auf neue Projekte. Die 44–Jährige sagte RTL über ihre Zukunftspläne: «Ich will andere Sachen drehen und mich mal in einer anderen Rolle ausprobieren.» Und Dietz erklärte: «Ich werde weiterhin Projekte für VOX machen, dann schreibe ich noch ein Buch zu Ende, es ist ein Märchen–Kinderbuch und dann will ich vor allem mal Chillen. Da freue ich mich drauf!»