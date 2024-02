Nach beinahe tödlichem Unfall: Jeremy Renner bereit für MCU-Rückkehr

Der Schauspieler, der sich mehr als 30 Knochen gebrochen hat, nachdem er vor seinem Haus in Reno, Nevada, von einem Schneepflug überrollt wurde, erzählte auch, wie unterstützend seine MCU–Kollegen waren. «All diese Leute sind an mein Krankenbett gekommen und haben mich während meiner ganzen Genesung begleitet, also... wenn sie mich wollen, können sie mich haben», so Renner. «Das wäre doch was.»