Nach Benefizkonzert: Toten Hosen sammeln «weit über eine Million Euro»

Die Toten Hosen um Frontmann Campino (60) haben am Freitagabend (24. Februar) ihr Benefizkonzert unter dem Motto «Drei Akkorde für deine Spende» im Düsseldorfer PSD Bank Dome gegeben. In einem Instagram-Post bedankten sie sich anschliessend bei allen, «die in der Halle, am Radio und im Livestream dabei gewesen» seien, für das «berührende Konzert», bei dem Spenden für die Türkei und Syrien gesammelt wurden.