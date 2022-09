Nach Bieber-Interview: Selena Gomez ermahnt Fans zur Freundlichkeit

Auf TikTok ging die Sängerin und Schauspielerin live und sagte, sie habe gehört, dass Menschen «gemeine und ekelhafte» Kommentare gegenüber Hailey machen würden, seit das Gespräch im «Call Her Daddy»-Podcast herausgekommen ist. In dem Video spricht Gomez über die Wichtigkeit von Freundlichkeit und betont: «Es ist nicht fair, mit niemanden sollte jemals in dieser Art gesprochen werden, die ich mitbekommen habe.»