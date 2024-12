Nach Blake Livelys Klage: Diese Kolleginnen stehen hinter ihr

Blake Lively (37) hat am Freitag (20. Dezember) in Kalifornien eine Klage eingereicht, in der sie «Nur noch ein einziges Mal»–Co–Star Justin Baldoni (40), seine Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten von «Nur noch ein einziges Mal» (engl. Originaltitel «It Ends with Us») Beteiligte der sexuellen Belästigung und einer «koordinierten Aktion zur Zerstörung ihres Rufs» beschuldigt. Baldonis Anwälte betonten daraufhin, dass die Anschuldigungen «kategorisch falsch» seien. Bei Instagram erhielt Lively jetzt öffentliche Unterstützung von ihren Co–Stars der Komödie «Eine für 4» (im Original: «The Sisterhood of the Traveling Pants») aus dem Jahr 2005.