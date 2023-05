In der jüngsten Episode ihres gemeinsamen Spotify-Podcasts «Quality Time mit Riccardo & Anke» haben sich Riccardo Simonetti (30) und Anke Engelke (57) dem deutschen Debakel beim ESC in Liverpool angenommen. Was Engelke dabei nicht ahnte: Als Überraschungsgast hatte ihr kongenialer Podcast-Partner einen Mann an Land gezogen, der sich wie kaum ein zweiter mit erfolgreichen ESC-Abenden auskennt: Björn Ulvaeus (78) der schwedischen Kultband ABBA.