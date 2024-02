Nach Blitzbesuch bei König Charles: Prinz Harry wieder auf Heimreise

Das Treffen dauerte keine Stunde

Harry, der mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern seit 2020 in Kalifornien lebt, war in seine alte Heimat gereist, um sich mit König Charles III. zu treffen. Seine Frau, Herzogin Meghan (42), sowie seine Kinder Archie (4) und Lilibet (2) waren nicht an Bord eines rund zehnstündigen Fluges, der den Prinzen am Dienstag zurück nach Grossbritannien gebracht hat.