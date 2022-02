Nach Bob Sagets Tod: «Full House»-Stars feiern Reunion

Neben den persönlichen Statements von Sagets ehemaligen Kollegen gab es auch eine gemeinsame Erklärung der «Full House»-Stars. Auf Instagram hiess es darin von Coulier, Cameron Bure, Barber, Weinger, John Stamos, Jodie Sweetin, Lori Loughlin, dem Serienschöpfer Jeff Franklin sowie Ashley und Mary-Kate Olsen: «Vor 35 Jahren kamen wir als Fernsehfamilie zusammen, aber wir wurden zu einer echten Familie. Und jetzt trauern wir als Familie.» Weiter heisst es: «Bob hat uns zum Lachen gebracht, bis wir geweint haben. Jetzt fliessen unsere Tränen in Traurigkeit, aber auch in Dankbarkeit für all die schönen Erinnerungen an unseren netten, freundlichen, urkomischen, geschätzten Bob. Er war ein Bruder für uns Jungs, ein Vater für uns Mädchen und ein Freund für uns alle. Bob, wir lieben dich sehr. Wir bitten zu Bobs Ehren, umarmt die Menschen, die ihr liebt. Niemand umarmte besser als Bob.»