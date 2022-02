Nach Bodyshaming: Melanie Lynskey wehrt sich auf Twitter

Melanie Lynskey (44) wehrt sich auf Twitter gegen Bodyshaming. Die Schauspielerin («Don't Look Up», «Two and a Half Men») berichtete erst kürzlich in einem Interview mit dem «Rolling Stone», dass ein Crewmitglied ihrer Serie «Yellowjackets» ihr geraten hatte, abzunehmen. Als sie dann via Twitter erneut auf ihren Körper angesprochen wurde, ging sie dort in die Offensive.