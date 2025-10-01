Nach Bombendrohung: Oktoberfest geht noch am Mittwoch weiter

Die Feuerwehr war laut Angaben der Polizei gegen 04:40 Uhr morgens über einen Brand in einem Haus in Lerchenau informiert worden. Während eines Polizeinotrufs seien auch Knallgeräusche zu vernehmen gewesen. Man gehe derzeit davon aus, dass ein tatverdächtiger Mann «im Rahmen einer Familienstreitigkeit» ein Wohnhaus in Brand gesetzt hat. Nach aktuellem Kenntnisstand handle es sich um einen 57–Jährigen, der offenbar Suizid in der Nähe des Lerchenauer Sees begangen hat. Die 81–jährige Mutter des Mannes und dessen 21–jährige Tochter seien verletzt worden und werden in einer Klinik behandelt. Die Polizei habe «im Umfeld des Tatorts ein vom Tatverdächtigen verfasstes Schreiben aufgefunden. Dieses enthielt eine unspezifische Sprengstoffdrohung mit Bezug zum Oktoberfest».