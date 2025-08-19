Nach Boris Becker: Jetzt urlaubt Barbara mit den gemeinsamen Söhnen

Barbara Becker hat ihre Eindrücke schlicht mit «Sardinien Teil eins» betitelt, ihre Fans dürfen sich also in absehbarer Zeit wohl noch auf weitere Posts aus dem Urlaub freuen. Neben Elias und Noah sind auch deren Freundinnen – Yasmine Dahlberg und die Musikerin Brittany Foushée – mit nach Sardinien gereist. Gemeinsam posieren sie unter anderem auf einem Boot, tanzen und singen Hand in Hand zu «She Drives Me Crazy» oder grüssen mit der malerischen Insel im Hintergrund von einer Terrasse.