Nach Bränden: Stargespicktes «FireAid»-Spendenkonzert in Los Angeles

Den Abend schloss dem Bericht zufolge Lady Gaga (38), die nach zwei Songs aus «A Star is Born», «Shallow» und «Always Remember Us This Way», ein weiteres Lied präsentierte, das mit ihrem Verlobten Michael Polansky entstanden war. «Als ich darüber nachdachte, was ich heute Abend singen sollte, dachte ich, dass ich etwas Hoffnungsvolles machen wollte», erklärte die Musikerin auf der Bühne. «Ich und mein Freund Michael, mein Verlobter, mein Liebster, wir haben dieses Lied für euch geschrieben. Es ist nur für heute Abend.»