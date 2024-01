Nach Brustkrebs-Diagnose: Sarah Ferguson an Hautkrebs erkrankt

Die Herzogin werde nach der Diagnose in London behandelt und habe sich in einem Medical Health Resort in Österreich erholt. «Sie unterzieht sich weiteren Untersuchungen, um sicherzustellen, dass die Krankheit im Frühstadium erkannt wurde», erklärte ihr Sprecher weiter. Natürlich sei eine weitere Diagnose so kurz nach einer Brustkrebsbehandlung «erschütternd, aber die Herzogin ist weiterhin guter Dinge».