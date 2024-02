Nach Charles' Krebsdiagnose: Prinz William verpflichtet Ex-Diplomat

Charles' Sohn muss eher als geplant Termine übernehmen

Prinz William nahm in der vergangenen Woche seine regulären Aufgaben wieder auf, nachdem er sich eine Auszeit genommen hatte, um seine Familie zu unterstützen. William veranstaltete am Mittwoch eine Investitur–Zeremonie auf Schloss Windsor, bevor er später am Abend am Galadinner der Londoner Ambulanz–Wohltätigkeitsorganisation teilnahm und der Öffentlichkeit für ihre Unterstützungsbotschaften für den König dankte. An die Gäste gewandt sagte er während der Gala: «Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich auch für die freundlichen Nachrichten der Unterstützung für Catherine und für meinen Vater zu bedanken, besonders in den letzten Tagen. Das bedeutet uns allen sehr viel.»